أسرار بحياة أنس بوخش.. من التنقيب في ذكريات المشاهير لضيف «صاحبة السعادة»

إعلامي بشوش الوجه، يجلس على كرسيه متمكنا من أدوات الحوار مع ضيفه، اشتهر خلال السنوات الماضية باستضافته للمشاهير من مختلف دول الوطن العربي، هو الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، الذي سيحل ضيفا على الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة» على فضائية DMC، الاثنين المقبل، إذ روجت القناة للقاء المنتظر، عبر منصاتها الرسمية، إذ يتحول من محاور إلى ضيف للمرة الأولى.

الإعلامي أنس بوخش

استطاع أنس بوخش، البالغ من العمر 43 عاما، في وقت قصير أن يستحوذ على قلوب الملايين، من خلال برنامجه «ABtalks»، الذي يحقق ملايين المشاهدات، حيث يحاور نجوم ومشاهير العالم العربي بدقة وإتقان، ويركز على البحث عن الإنسان خلف الضوء وليس أمام الكاميرات.

أنس بوخش، هو إعلامي ورائد أعمال إماراتي تخرج في جامعة نورث إيسترن بأمريكا سنة 2006، وحاصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، هو المؤسس المشارك لنادي أهداف الرياضي ومؤسس شركة بوخش براذرز، وشريك في عدة شركات أخرى، كما أنه عضو مجلس إدارة في مجلس دبي الرياضي.

سلسلة حوارات أنس بوخش

سلسلة من المقابلات الحوارية تعرض على يوتيوب، كانت سببا في تحقيق أكثر من 50 مليون مشاهدة، للإعلامي الشاب، ما جعله يشتهر في وقت قصير، فضلا عن طريقة حواره مع المشاهير، إذ استطاع كسب ثقتهم وجعلهم يتحدثون عن أسرار من حياتهم الشخصية بكل ثبات وتمكن.

التنقيب في حقائب الذكريات، لم يجده كثير من الإعلاميين، لكن «بوخش» أجاده وتألق به خلال محاورته لكبار النجوم والمشاهير، إذ يوجه بعض الأسئلة التي تجعل الضيف يستعيد شريط ذكرياته باهتمام وإنسانية، لذلك تخطى حدود العالمية، بحسب وصف الإعلامية إسعاد يونس.

أنس بوخش ضيف «صاحبة السعادة»

تواجد أنس بوخش، في برنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، يعد اللقاء الأول بالوطن العربي، حيث من المقرر أن يتحدث عن حياته الشخصية ومسيرته المهنية، وكيف بدأت في أكثر من مجال، كما يتحدث أيضًا عن علاقته بوالده ووالدته وأبنائه، وأهم المراحل التي مر بها حتى أصبح واحدا من أهم الشخصيات المؤثرة في منطقة الشرق الأوسط، وفق القناة.