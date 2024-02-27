إعلامي ورياضي ورجل أعمال.. ماذا تعرف عن الملهم أنس بوخش؟

«أنس بوخش»، اسم لامع يمكن تعريفه بكونه رجل أعمال ناجحًا وإعلاميًا مُبدعًا، كما يعد نموذجًا ملهمًا للشباب العربي، إذ أثبت قدرته على تحقيق النجاح في مجالات عدة، بعدما أثبت أنه صاحب رؤية ثاقبة وفكر مُبتكر، يظهر في جميع المشاريع التي يبرز اسمه بها.. فمن هو أنس بوخش الذي يحل ضيفًا على إسعاد يونس في الحلقات المقبلة؟

معلومات عن أنس بوخش ضيف إسعاد يونس

«بوخش» يملك العديد من المشاريع الناجحة، لعل أبرزها نادي أهداف الرياضي، الذي برهن خلاله قدرته على النجاح في ملفات مختلفة، كما أسس أيضًا شركة بوخش إخوان إلى جانب كونه أنه أحد أعضاء مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، مما يُعكس ثقته وإيمانه بقدراته على إحداث تغيير إيجابي في شتى المجالات.

لا تقتصر إبداعات صاحب الـ42 عامًا على مجال الأعمال فحسب، بل يُقدم أيضًا محتوى إعلاميًا مُميزًا من خلال برنامجه الشهير «ABtalks»، الذي يعد الأشهر على الساحة الإعلامية في الوقت الحالي، إذ يُسلط الضوء على الجانب الإنساني للمشاهير، لكن بوخش يملك قدرة استثنائية على الحصول على معلومات فريدة من نوعها وانتزاعها بسهولة من الضيوف، سواء من الإعلاميين أو الرياضيين أو الرائدين في مجال الأعمال وبعض المؤثرين أيضًا.

ولد بوخش في 3 أغسطس 1981، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة نورث إيسترن في الولايات المتحدة عام 2006، بدأ رحلته الطويلة التي تكللت بالنجاح من التصوير الفوتوجرافي، وشارك في العديد من البرامج الرياضية، أبرزها «اللعبة الجميلة» على قناة أبو ظبي الرياضية، وبالفعل حصد البرنامج ملايين المشاهدات، ما جعله يحصل على جائزة الشارقة للإبداع الإعلامي عام 2016، بحسب موقع «imilchil24» الإماراتي.

أبرز إنجازاته

أحد مؤسسي نادي أهداف الرياضي.

مؤسس شركة بوخش إخوان.

شريك وعضو في عدة شركات أخرى.

عضو مجلس إدارة في مجلس دبي الرياضي.

الحياة الشخصية

ولد بوخش في 3 أغسطس 1981.

حاصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة نورث إيسترن في الولايات المتحدة.

متزوج ولديه أطفال.

يمتلك حسابًا على إنستجرام يتابعه أكثر من 2 مليون متابع.

تخطى عدد المشتركين في قناته على يوتيوب 2 مليون شخص.