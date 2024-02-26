لأول مرة بالوطن العربي.. أنس بوخش في ضيافة صاحبة السعادة الاثنين المقبل

يحل الإعلامي ورائد الأعمال الإماراتي أنس بوخش ضيفًا على برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس على قناة dmc في حلقة خاصة يوم الاثنين المقبل.

اللقاء لأول مرة بالوطن العربي ويتحدث فيه أنس بوخش عن حياته الشخصية ومسيرته المهنية وكيف بدأت في أكثر من مجال؟ كما يتحدث أيضًا عن علاقته بوالده ووالدته وأبنائه وأهم المراحل التي مر بها حتى أصبح واحدًا من أهم الشخصيات المؤثرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يعد بوخش من أشهر رجال الأعمال بالإمارات وهو أحد مؤسسي نادي أهداف الرياضي ومؤسس شركة بوخش إخوان وعضو مجلس إدارة في مجلس دبي الرياضي.

الأكلات المصرية المفضلة لأنس بوخش

كما يتحدث في الحلقة عن الأكلات المصرية المفضلة بالنسبة له ومنها الكشري، ويتحدث أيضًا عن عدد من الأسرار والمواقف التي يكشف عنها لأول مرة في صاحبة السعادة الذي يذاع في تمام الساعة الحادية عشرة مساء يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.