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دراما المتحدة

بيومي فؤاد يحكي مغامرات الدكتور ربيع مع صاحبة السعادة (فيديو)

كتب:

هبة ياسر
12:36 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
بيومي فؤاد

بيومي فؤاد

كشف الفنان بيومي فؤاد عن شخصيته في سلسلة أعمال الكبير أوي بطولة أحمد مكي وذلك على مدار 7 مواسم متواصلة؛ إذ أنه يواصل تصوير مشاهده في الجزء الثامن الذي يتم طرحه في شهر رمضان 2024. 

بداية الدكتور ربيع مع بيومي فؤاد

تحدث الفنان بيومي فؤاد في لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة» على قناة دي إم سي، قائلا: «بدأت مسيرتي في مسلسل الكبير أوي في 2011 بـ أحد الأدوار الصغيرة ومع مرور المواسم بدأ يزداد وذلك بعد تفاعل الجمهور مع شخصية الدكتور ربيع».

شخصية الدكتور ربيع في مسلسل الكبير أوي

تعتبر شخصية الدكتور ربيع عمود من أعمدة مسلسل الكبير أوي، كما أنه من الشخصيات الرئيسية التي تتواجد كل موسم من كل عام، ووصفته الفنانة إسعاد يونس خلال برنامجها بكثير من الصفات منها المجنون والعبقري، مضيفة أنه يقع في حبه الفتيات.

مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي

ويعتبر مسلسل الكبير أوي من المسلسلات التي بدأ عرضها عام 2010 واستمرت سلسلة النجاحات مستمرة حتى عامنا هذا؛ إذ تدور أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الذي يتم طرحه في شهر رمضان 2024 في إطار كوميدي وأبطاله أحمد مكي ومحمد سلام وهشام إسماعيل وبيومي فؤاد ورحمة أحمد وإخراج أحمد الجندي.

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بقلم هبة ياسر