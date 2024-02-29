مايا مرسي تستعرض إنجازات مصر لتمكين السيدات خلال الاجتماع الـ24 للجنة المرأة العربية

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، في اجتماع الدورة الـ24 للجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري، الذي تترأس دورته الحالية سلطنة عمان، بمشاركة وزيرات ووزراء وممثلي الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بهدف مناقشة أشكال التعاون العربي، الهادف إلى تعزيز تمكين المرأة العربية، وتحقيق الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة لها.

تمكين المرأة المصرية وتحسين وضعها

قالت خلال كلمتها في هذا الاجتماع، إن الدولة المصرية أتمت مراجعة مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وجرى دمج أهداف تمكينها بالأطر التحديثية لرؤية مصر 2030، هذا إلى جانب دور حياة كريمة التي وفرت أكثر من 44 مشغل إنتاجي للتدريب على حرف من شأنها، أن تدر دخل للسيدات، وغيره العديد من المبادرات المختلفة، التي تقوم بها الدولة، في سبيل دعم وتمكين المرأة المصرية والارتقاء بها.

ولفتت إلى أنه في إطار تعزيز الأجندة التشريعية المنصفة للمرأة في مصر، تم تعديل أحكام قانون الجنسية المصرية وتغليظ عقوبة التحرش، وصدر تكليف رئاسي لدراسة قانون للحماية من الإيذاء البدني داخل الأسرة.

وأضافت: «نواصل العمل على حماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز، وتعزيز نظام الإحالة واستمرار برامج رفع القدرات، واستكمال العمل على الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات، الذي يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، إلى جانب إنشاء وحدة محفز سد الفجوة، والختم المصري للمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص، بمقر المجلس القومي للمرأة».

وأوضحت أنه وصل عدد الشركات المصرية في القطاع الخاص المنضمة إلى المبادئ العالمية لتمكين المرأة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى 101 شركة، كما وصل عدد الشركات المصرية التي انضمت أو ما زالت في عملية إجراءات الانضمام إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين، إلى 30 شركة.

معاناة المرأة والطفل في فلسطين إثر الاحتلال

أشارت إلى الأوضاع الصعبة التي تمر بها المرأة والطفل في فلسطين، نتيجة الاحتلال الاسرائيلي الغاشم، وقالت: «مع مرور ما يزيد عن 140 يوما على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، اكرر النداء المُلح للأمم المتحدة، وآليات القانون الدولي الانساني، بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيود أو شروط، واستمرار النفاذ الآمن والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».

وتابعت رئيس القومي للمرأة: «أتمنى أن نشهد اليوم الذي تنتهى فيه معاناة المرأة الفلسطينية العظيمة في القريب العاجل».

وشهدت الجلسة أيضا مناقشة ممثلات الدول العربية جهود الدول في مجال تمكين المرأة، والتحديات التي واجهتهن، والانجازات التي تحققت، كما ناقشن خطة الدول العربية خلال الفترة المقبلة، لتمكين المرأة العربية.