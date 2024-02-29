مايا مرسي تشارك في ندوة حول تمكين المرأة: نعيش عصرا ذهبيا

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة في ندوة بعنوان «تمكين المرأة المصرية.. التنقل بين الواقع والأمل»، والتي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان.

جاءت الندوة بحضور كل من السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، ومايان رسلان رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر.

المرأة المصرية تشهد عصر ذهبي

أكّدت مايا مرسي أنَّ المرأة في مصر تشهد عصرًا ذهبيًا في ظل إرادة سياسية داعمة لها ومؤمنة بها مشيرة الى العديد من المكتسبات التي تحققت للمرأة خلال السنوات الماضية ومنها نسبة عدد السيدات في البرلمان التي وصلت الى 28% متمنية أن تصل نسبة المرأة في البرلمان إلى 50% خلال السنوات المقبلة.

كما أكّدت أنَّه وفقا للدراسات والإحصائيات فإنّ زيادة مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل من الممكن أن تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي بنسبة 34%؜، مبينة أنَّ القطاع الخاص لا يستطيع أن يقوم فقط على الرجال، مؤكّدة أنَّ الحقوق الاستراتيجية للمرأة هي محور أساسي من حقوق الإنسان.

الحضارات تقوم على أكتاف المرأة

كما مايا مرسي إلى المسلسل الكرتوني «نورة» الذي سيتم عرضه في رمضان 2024 والذي يناقش العديد من القضايا المهمة الخاصة بالأسرة والمراهقين.

بدوره، أشار معتز رسلان مجلس الأعمال المصري الكندي إلى أنَّ الأمم تبني الحضارات على أكتاف المرأة، فهي الأم والأخت والطبيبة والمعلمة، مبينة أنه من هذا المنطلق شهد ملف تمكين المرأة خلال السنوات الماضية تقدمًا هائلًا.