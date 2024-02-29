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إقبال كبير على معرض أهلا رمضان في العريش.. سلع متنوعة بأسعار مخفضة

كتب:

حسين إبراهيم
02:18 م | الخميس 29 فبراير 2024
الأسماك--صورة أرشيفية

الأسماك--صورة أرشيفية

يشهد معرض أهلا رمضان بمدينة العريش، إقبالا من الأهالي، لشراء السلع الغذائية المختلفة التي بينها الأسماك، إذ يوفر أسماكًا طازجة بشكل يومي بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 15%، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء.

تنوع المعروض من الأسماك

ويقول محمد حجاب، أحد أكبر تجار الأسماك في العريش، أنّ الأسعار في معرض أهلًا رمضان، تشهد تخفيضات كبيرة مقارنة بمثيلتها في الأسواق والمحلات، كما أنّ تنوع المعروض من الأسماك يعزز إمكانية اختيار النوع المناسب لكل فئات المجمع.

ويضيف شريف علي أحد التجار، أنه جرى الاتفاق مع الغرفة التجارية والتموين على تخفيض سعر السلع المختلفة بأقل من السوق، ويجري البيع بسعر الجملة للأفراد.

أسعار الأسماك في معارض أهلا رمضان

وذكرت الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء في بيان، أن الأسماك تصل إلى المعرض بشكل يومي لضمان وصولها طازجة، وأسعارها كالتالي:

البوري السوبر 140 جنيهًا للكيلو

البوري المتوسط 120 جنيهًا للكيلو

البوري الصغير 100 جنيه للكيلو

السردينا 70 جنيهًا للكيلو

القاروص 120 جنيهًا للكيلو

القاروص السوبرالكبير 160 جنيهًا للكيلو

الشوبار 70 جنيهًا للكيلو

الدنيس الكبير 140 جنيهًا للكيلو

وأشارت مديرية التموين بمحافظة شمال سيناء، إلى أنّ هناك مراقبة بشكل يومي على حركة الأسواق وعمليات البيع، منعًا لتلاعب بعض التجار في الأسعار والأصناف.

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