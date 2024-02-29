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دراما المتحدة

«الحرية المصري» يطالب الأطراف الدولية بالتحرك لوقف إطلاق النار في غزة

كتب:

محمد أباظة
04:05 م | الخميس 29 فبراير 2024
رجاء عطية

رجاء عطية

استنكر رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري في المنيا، الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين في دوار النابلسي بقطاع غزة، مؤكدا أنّ استهداف الفلسطينيين العزل انتهاك صارخ للحقوق الدولية والقانون الدولي، وتعد جريمة تتوافر فيه كامل أركان جريمة الإبادة الجماعية، وقطع سبل الحياة عن قطاع غزة.

حزب الحرية المصري

وطالب عطية، في بيان له، بسرعة تحرك الأطراف الدولية ومجلس الأمن والمطالبة بوقف إطلاق النار وتحمل المسؤولية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، محذّرا من خطورة استمرار المجتمع الدولي في التخاذل تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، والتحرك لدخول المساعدات عبر منافذ القطاع التي يتحكم فيها الاحتلال بصورة كاملة.

استهداف المواطنين الفلسطينيين

وأكد أمين الحزب في المنيا، أنّ التحرك المصري والأردني لإرسال المساعدات عبر الطيران، تأكيد موقف مصر الراسخ المطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار، وإزالة المعوقات التي تحول دون تدفق إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.