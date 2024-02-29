تحذير من طقس الساعات المقبلة.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح غدا، موضحة أنها ستكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر، وتؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقية، وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وحالة الطقس ليلا ستكون باردة على كل الأنحاء، ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

درجات الحراره غدا الجمعة

القاهرة العظمى 30 والصغرى 17

العاصمة الإدارية العظمى 30 الصغرى 17

6 أكتوبر العظمى 30 الصغرى 16

بنها العظمى 29 الصغرى 17

دمنهور العظمى 29 الصغرى 17

وادي النطرون العظمى 29 الصغرى 16

كفر الشيخ العظمى 28 الصغرى 16

المنصوره العظمى 29 الصغرى 17

الزقازيق العظمى 29 الصغرى 17

شبين الكوم العظمى العظمى 28 الصغرى 16

دمياط العظمى 29 الصغرى 15

بورسعيد العظمى 29 الصغرى 16

الإسماعيلية العظمى 30 الصغرى 14

السويس العظمى 29 الصغرى 15

العريش العظمى 27 الصغرى 14

رفح العظمى 26 الصغرى 15

رأس سدر 26 الصغرى 14

شرم الشيخ العظمى 28 الصغرى 17

الإسكندرية العظمى 27 الصغرى 14

العلمين العظمى 26 الصغرى 14

مطروح العظمى 25 الصغرى 12

السلوم العظمى 24 الصغرى 11

مرسى مطروح العظمى 25 الصغرى 12

سيوة العظمى 24 الصغرى 11

راس غارب العظمى 29 الصغرى 14

الغردقه العظمى 28 الصغرى 15

سفاجا العظمى 29 الصغرى 15

مرسى علم العظمى 29 الصغرى 15

شلاتين العظمى 25 الصغرى 17

حلايب العظمى 24 الصغرى 17

أبو رماد العظمى 26 الصغرى 16

رأس حدربة العظمى 29 الصغرى 15

بني سويف العظمى 29 الصغرى 12

أسيوط العظمى 30 الصغرى 11

سوهاج العظمى 30الصغرى 14

قنا العظمى 31 الصغرى 14

قنا العظمى 31 الصغرى 14

الأقصر 31 15

أسوان 32 16

الوادي الجديد 32 13

أبو سمبل 31 14