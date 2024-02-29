«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم وموعد انخفاض درجات الحرارة

تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة اليوم، على الأنحاء كافة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وكشف خبراء الأرصاد الجوية، في بيان صادر عن الهيئة، تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم، على مناطق الجمهورية، وتأتي كما يلي:

ارتفاع درجات الحرارة

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى 27 درجة مئوية

- السواحل الشمالية 24 درجة مئوية

- جنوب سيناء 26 درجة مئوية

- شمال الصعيد 28 درجة مئوية

- جنوب الصعيد 31 درجة مئوية

موعد انخفاض درجات الحرارة

وحول ما إذ كانت درجات الحرارة ستنخفض مرة أخرى قبل بداية رمضان، أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبار من السبت المقبل، سنشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنّ طقس رمضان ستغلب عليه الأجواء الشتوية بنسبة كبيرة.

ومن المتوقع أنّ يشهد السبت المقبل، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبا، وتنشط رياح على الأنحاء كافة على فترات متقطعة.