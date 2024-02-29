حالة الطقس اليوم.. 7 محافظات تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة

كشفت غرف عمليات المحافظات، ارتفاع درجة الحرارة اليوم، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على محافظات شمال الصعيد، ويكون حارًا على محافظات جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت في بيان صحفي، إلى أنّ عدد من محافظات الصعيد، تشهد أجواء حارة وهي محافظات «المنيا، أسوان، الأقصر، أسيوط، سوهاج، قنا، البحر الأحمر».

درجات الحرارة في المحافظات

وحسب بيان غرفة عمليات المحافظات، تكون درجات الحرارة اليوم في عدة محافظات كالتالي:

المنيا 28 18

أسيوط 29 13

سوهاج 29 17

قنا 30 15

الأقصر 31 15

أسوان 30 16

البحر الأحمر 28 17

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأحوال الجوية

وأوضحت أنه جرى إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية وتشكيل غرفة عمليات رئيسية في كل محافظة، وأخرى فرعية بكل مدينة وفتح خط ساخن طوال 24 ساعة ومتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة والإبلاغ الفوري عن أي طوارئ قد تحدث.