نقيب الإعلاميين: يجب التعامل مع الواقع الافتراضي بمنتهى الوعي

قال الإعلامي طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إننا أمام عالمين أحدهما حقيقي والآخر افتراضي لم تكن بدايته مع الذكاء الاصطناعي فقط لكنه تطور بشكل كبير، مضيفا أن الحل الأساسي لقضية الوعي والفصل بين العالمين يتمثل في نشر صورة تجمع بين رؤية الفرد وتناول الحكومات، مع ضرورة خلق حالة عامة في المجتمع للفصل بين العالمين والتعريف بكيفة الاستفادة منه.

أكد «سعدة» أننا في مواجهة عالم افتراضي جديد يجب التعامل معه بكل وعي بأنه ليس الحقيقة المطلقة، مشيرا إلى أن هناك دولا كبيرة مثل ألمانيا تحاول فرض العقوبات لمواكبة التطور، والدول التي تنادي بالحريات تسن تشريعات قوية وصارمة متعلقة بسوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومع ذلك لم تتمكن من وقف هذا الوحش، وبذلك يتضح لنا أن القضية برمتها تعتمد على الوعي الكامل عند الأفراد وكيفية تعزيزه لمواجهة مخاطر هذه التطورات للحفاظ على استقرار الأمم.

توعية أفراد المجتمع

بدوره، أكد إيهاب حفني مدير إعداد البرامج بقناة «النيل الثقافية»، إن المجتمع المصري يميزه التنوع الثقافي ويملك استعدادا لاستقبال كل ما هو جديد، لافتا إلى أن كلية الإعلام هي المصدر الأساسي وقمة الهرم الإعلامي في مصر.

أضاف أنه في إطار الجهود التي يجب أن تبذل تجاه الجمهور، توعية أفراد المجتمع توعية حقيقة وشاملة عن طريق تقديم المتخصصين في هذا المجال للجمهور من خلال الندوات وحلقات النقاش الواسعة.

دخول صناع المحتوى الرقمي إلى نقابة الاعلاميين

أشار إيهاب حفني عضو المجلس الأعلى للثقافة، إلى أهمية وعي الجمهور والمجتمع ودورهم في هذا المجال، وحاجتنا إلى البدء من اليوم في توعية المجتمع من خلال متخصصين في إدارة الشؤون الداخلية للمجتمع لمعرفه ما نحتاجه والتوعيه به، أما في الإعلام فنحن بحاجة إلى دخول صناع المحتوى الرقمي إلى نقابة الاعلاميين والانضمام لميثاق شرف إعلامي لكي نستطيع محاسبتهم وكشف مصداقيتهم.

جاء ذلك خلال مشاركتهم في الملتقى البحثي الأول لقسم الإذاعة والتلفزيون بجامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة ثريا البدوي عميد كلية الإعلام، والدكتور أشرف جلال رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون.