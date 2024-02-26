نقيب الإعلاميين: «المتحدة» تقدم أعمالا متنوعة.. ومسلسل مليحة يوثق القضية الفلسطينية

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم كل موسم رمضاني مجموعة من الأعمال المتنوعة، التي تناقش قضايا مهمة، تتماشى مع الأحداث التي تجري في المنطقة العربية أو في الشارع المصري، وخلال السنوات الماضية عملت المتحدة على تنمية الوعي وتقديم أعمال تضمن رسائل هادفة للمجتمع.

مسلسلات الشركة المتحدة

وأضاف سعدة لـ«الوطن» أن الإنتاج الدرامي للشركة المتحدة هذا العام يقدم وجبة درامية دسمة، تناقش أبرز الأحداث والقضية أهمهم القضية الفلسطينية، وذلك من خلال مسلسل مليحة، الذي سنتابع فيه الأبعاد الاجتماعية والسياسية للقضية، وبالتأكيد سوف يكون توثيقا تاريخيا لحق الأخوة الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم، ويسلط الضوء على الدور المصري في الوقوف بجانب الأخوة الاشقاء الفلسطينيين، مضيفا أن دراما المتحدة تلعب دورا بارزا ناعما في توصيل رسالة توثيقية للقضية الأم للعرب جميعا وهي القضية الفلسطينية.

دور دراما المتحدة

وأكد نقيب الإعلاميين أن التجسد الدرامي للقضايا المهمة في المجتمع الذي تقوم به الشركة المتحدة، ينمي وعي المشاهد بأهمية هذه القضية، ويجعله يرى الأحداث بصورة أفضل، وبالتالي يستطيع التفاعل معها على أرض الواقع، وهذا ما تقوم المتحدة كل عام.