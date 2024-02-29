نائب محافظ قنا يشهد فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وحدة مناظير عائشة المرزوق

شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي لوحدة مناظير عائشة المرزوق بمستشفى قنا العام، الذي أقيم بقاعة دريمز للمؤتمرات بمدينة قنا الجديدة.

المؤتمر يساهم في نقل الخبرات

قال نائب محافظ قنا، إن انعقاد المؤتمر للعام الثاني على التوالي، يساهم في نقل الخبرات الأكاديمية العلمية والعملية إلى العاملين في القطاع الطبي بالمحافظة خاصة مجال المناظير الجراحية لأقسام «الجراحة العامة، المسالك البولية، النساء والتوليد» والتعرف علي أحدث التقنيات وآخر ما توصل له العلم، من خلال ورش العمل المنعقدة على هامش المؤتمر والعمليات الجراحية المتقدمة التي يتم إجراؤها للمرضى.

وأضاف مدير مستشفى قنا العام، أن المؤتمر يطرح كل ما هو جديد في مجال طب المناظير الجراحية التي تشمل «الجراحة العامة ومناظير النساء والتوليد والمسالك البولية»، بالإضافة إلى عرض أحدث علوم طب المناظير بما يحسن من المستوى العلمي من خلال إلقاء العديد من المحاضرات العلمية الهامة، لافتا إلى أن المؤتمر يضم ورشة عمل لإجراء عدد من الجراحات المتقدمة لعدد من الحلات المرضية، بمستشفى قنا العام.

تكريم نائب محافظ قنا

وقدم الدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام، درع مستشفى قنا العام للواء أشرف الداودى محافظ قنا، تقديرا لجهوده المبذولة في دعم وتوفير كافة الخدمات والرعاية الصحية للمواطن القنائي، وتسلمه نيابة عنه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، كما كرم نائب المحافظ الدكتور أشرف الأحمر وكيل مديرية الصحة السابق تقديرا لجهوده المبذولة في خدمة القطاع الصحي بالمحافظة.