محافظ قنا يوافق على مد فترة توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة

وافق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على مد فترة التجديد للحضانات التي تعمل بترخيص مؤقت من 6 أشهر إلى عام، بشرط أن يكون ملف التجديد مستوفى بالكامل من الصحة والحماية المدنية وكافه الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه، لتوفيق أوضاع دور الحضانات غير المرخصة، ومناقشة سبل تذليل العقبات وإيجاد الحلول بما يتفق مع اللوائح والقوانين. حضر الاجتماع حسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة، وأحمد أبو المجد مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، والدكتور يوسف رجب مدير مجمع إعلام قنا، ومحمد عبد الناصر مدير عام إدارة الأسرة والطفولة، بالإضافة إلى ممثلين عن الحماية المدنية، والصحة، والتربية والتعليم، ومكتب العمل، والشباب والرياضة، ومديري دور الحضانات.

توفيق أوضاع 97 حضانة

واستعرض الاجتماع الوضع الراهن للحضانات وعرض الصعوبات والتحديات التي تواجه توفيق أوضاع عدد 97 دور حضانة على مستوى المحافظة، و بحث سبل تذليل كافة العقبات وتيسير إجراءات استصدار أوراق الترخيص بما يتفق باللوائح المنظمة لها ومراعاة استيفائها للمواصفات وإجراءات الحماية المدنية والأمن والسلامة، حرصا على سلامة الأطفال طبقا للقانون.

مديرية التضامن قنا

أوضح محافظ قنا أن إجمالي عدد الحضانات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي يبلغ نحو 582 حضانة مرخصة بالمحافظة، ومنها 52 حضانة تحمل ترخيصًا مؤقتًا. وأشار إلى أنه قد كلف مسؤولي التضامن الاجتماعي بضرورة إنشاء لجان دورية لمتابعة عمل الحضانات، وضمان تطبيق اشتراطات السلامة لضمان سلامة الأطفال، معتمدًا على مسؤولي الحماية المدنية لتسهيل إجراءات ترخيص الحضانات.

من جانبهم، عبر مديرو الحضانات عن شكرهم لمحافظ قنا لجهوده في تذليل جميع العقبات التي تعيق تنظيم أوضاعهم، مع الالتزام باللوائح والقوانين.