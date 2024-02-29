مدير أمن كفر الشيخ ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض «أهلا رمضان»

افتتح اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، يرافقه المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، سابع معارض الغرفة التجارية بالحامول، تحت شعار «معاً من أجل المواطن» ضمن مبادرتي «أهلاً رمضان» و«كلنا واحد».

افتتاح معرض أهلا رمضان في كفر الشيخ

جاء ذلك بحضور المحاسب عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، وياسر محمدين، مدير إدارة تموين الحامول، وعبد العليم محمد، ورزق العدوي، وبسيوني عبد المعبود، بإدارة تموين الحامول.

توفير السلع الغذائية والرمضانية

وتفقد مدير الأمن أجنحة المعرض المختلفة يرافقه رئيس الغرفة التجارية الذي قام بتقديم شرح كافٍ لكل أجنحة المعرض، وما تحتويه من معروضات تشمل كل ما يهم الأسرة من السلع الغذائية والرمضانية، حيث يحتوي على اللحوم البلدية الحية بسعر 340 جنيهاً، والسكر الأبيض زنة كيلو بسعر27 جنيهاً، بالإضافة إلى السلع الرمضانية من التمور والياميش يُضاف إليها السلع الغذائية من «البقوليات، والأجبان، والزيوت، والدقيق، والمكونات، والأرز» وغيرها من المنتجات التي يحرص المواطنين على شرائها بالشهر الفضيل بسعر مخفض وجودة عالية.

وأثنى مدير أمن كفر الشيخ على معارض وشوادر «أهلاً رمضان» و«كلنا واحد» التي تُقيمها الغرفة التجارية بالمحافظة، لافتاً أن معرض الحامول هو السابع الذي تقوم الغرفة بافتتاحه وهو معرض رئيسي.

التوسع في عمل المعارض هذا العام

وعلي هامش الافتتاح، أشار المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إلى أنّه كانت هناك خطة مسبقة من مجلس إدارة الغرفة التجارية للتوسع في عمل المعارض هذا العام، للاستفادة من الخبرات المتراكمة للغرفة في إقامة المعارض.

وأوضح «عبد الغفار»، أنّ استراتيجية الغرفة مبنية على تقليل حلقات التداول، لافتاً أنّ هذه المعارض لا تٌوفر فقط أسعار مخفضة داخل المعرض لكن تأثيرها يصل إلى كافة المحال التجارية والأسواق داخل وخارج مكان إقامة المعارض والشوادر، وأنّ هذه المعارض تُقام بالكامل تحت إشراف كامل من مديرية للتموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ وجهاز حماية المستهلك.