جامعة كفر الشيخ تُنظم دورة لتنمية المهارات الكشفية لفرق الجوالة

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة والمعسكرات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، دورة لتنمية وصقل المهارات الكشفية والإرشادية للجوالة بالجامعة، خلال الفترة من 26 فبراير وحتى اليوم، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

دورة تنمية وصقل المهارات

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ تنفيذ هذه الدورات يأتي في إطار اهتمام الجامعة ووزارة الشباب والرياضة، بالدور التفاعلي لطلبة الجامعة وكيفية أداء دور قيادي سواء دور الطالب كقائد أو مساعد قائد لوحدات الجوالة بالجامعة، مشيراً إلى أنّ الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه الدورات للإسهام في صقل وتنمية وتطوير القيادات الطلابية بالجامعة.

مبادئ الإسعافات الأولية

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد عبد العال، أنّ برنامج الدورة شمل العديد من الفعاليات والجلسات التدريبية التي تضمنت الافتتاح والتعرف على أهداف وأغراض الدورة، والحركة الكشفية بين الماضي والحاضر والمستقبل، ومبادئ الإسعافات الأولية، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهارات الكشفية والإرشادية، وورش عمل متنوعة، ثم الختام وتوزيع إفادات للحضور.