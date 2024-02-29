«الصحفيين»: إعلان نتيجة جائزة مسابقة نوال عمر.. وتسليمها للفائزين الأحد

أعلنت اللجنة المشرفة على جائزة مسابقة الدكتورة نوال عمر، رائدة الإعلام المصري والعربي، التي تنظم تحت رعاية جريدة الأهرام ونقابة الصحفيين، نتائج مسابقة هذا العام، التي جرت تحت عنوان «طوفان الأقصى».

المركز الأول بمسابقة الدكتورة نوال عمر

أضافت النقابة، أنه فاز بالمركز الأول الزميل الدكتور أشرف محمد أبو السعود، من الأهرام اليومي، عن موضوعه «كيف نجت شبه جزيرة سيناء من المحاولات الإسرائيلية لطمس هويتها وتهويدها وسرقة وتدمير آثارها، تمهيدا للاستيلاء عليها».

كما فازت بالجائزة الثانية الزميلة الأستاذة إيمان حنا، من اليوم السابع، عن ملف «الجرائم الإسرائيلية ضد المرأة الفلسطينية والأطفال، حتى أن قوات الاحتلال لم ترحم النساء الحوامل في المستشفيات، ودور الصحفيات الفلسطينيات في فضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي».

وفازت بالجائزة الثالثة، الزميلة الشيماء أحمد فاروق من جريدة الشروق، عن الدراسة التي تقدمت بها «كيف ينقل الاعلام الغربى ما يحدث فى غزة؟، والأكاذيب التى يروجها هذا الإعلام عن القضية الفلسطينية والفلسطينيين».

توزيع جوائز مسابقة الدكتورة نوال عمر

استقبلت اللجنة المشرفة على المسابقة هذا العام، عددا غير مسبوق من الأعمال، وصل لنحو 36 عملا صحفيا، شملت كل فنون العمل الصحفي، تقدم بها المتسابقون من معظم الصحف والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء والصحف القومية والخاصة.

ومن المقرر أن توزع الجوائز الأحد 3 مارس في قاعة الأستاذ هيكل بالأهرام المبنى القديم.