«الحوار الاقتصادي» يعقد جلسة لمناقشة تمكين المواطن المصري

أعلنت إدارة الحوار الوطني، بدء الجلسة التخصصية الثانية لليوم الرابع على التوالي، بعنوان «تمكين المواطن المصري»، ضمن جلسات الحوار الاقتصادي، بالأكاديمية الوطنية للتدريب، بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وممثلي الحكومة والهيئات المختلفة.

الحوار الاقتصادي

نشرت إدارة الحوار لقطات من توافد المشاركين، موضحة أن ذلك يأتي استمرارًا للطريق نحو الجمهورية الجديدة، واستكمالا لجلسات الحوار الاقتصادي.

ويعقد الحوار الاقتصادي اليوم، جلساته المتخصصة لليوم الرابع على التوالي، للخروج بحلول ومقترحات قابلة للتنفيذ، من شأنها المساهمة في النهوض بالأوضاع الاقتصادية.

الحوار الوطني الاقتصادي

ويتضمن اليوم الرابع من الحوار الوطني الاقتصادي، 3 جلسات، الأولى تناقش الحماية الاجتماعية، والثانية تناقش تمكين المواطن المصري، وتناقش الجلسة الثالثة السياسات التوزيعية.