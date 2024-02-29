محافظ المنيا: تركيب 167 وصلة مياه وتوزيع كراتين رمضان بقرى مركز سمالوط

التقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الخميس، مع مجموعة المتطوعين من أصحاب الهمم، لبحث سبل تكثيف الأعمال الخيرية المقدمة لأبناء المحافظة، جاء ذلك بحضور البرلمانية مايسة عطوة والنائب العمدة عثمان عضو مجلس النواب.

تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين

أكد المحافظ أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني وتضافرها مع الدولة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، من أجل تحقيق التنمية الشاملة، منوهاً إلى دعم المحافظة لجميع أنشطة المؤسسات والمبادرات المجتمعية لخدمة المواطن المنياوي، بالتوازي مع تنفيذ توجهات القيادة السياسية بتوفير «حياة كريمة» للمواطنين، في جميع قرى الريف المصري.

توصيل مياه لعدد 167 بيتا بقرى المنيا

كما أشاد المحافظ بما تقدمه مؤسسة دليل الخير بمحافظة المنيا حيث تقوم بتوصيل مياه لعدد 167 بيتا فى قرى السوببي، وبني غنى والعزيمة بمركز سمالوط، إلى جانب توزيع كراتين رمضان، مؤكدا أن تقديم الدعم والمساندة لأهالينا في جميع القرى هو واجب علينا لتحقيق حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجا.