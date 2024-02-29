عاجل.. وزير التموين يعلن تخفيضات جديدة في أسعار الأرز والزيت واللحوم بمعارض «أهلا رمضان»

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة، تخفيض أسعار الأرز والزيت واللحوم السودانية في معارض أهلا رمضان على مستوى الجمهورية، وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إنه تم تخفيض سعر كيلو الأرز إلى 29 جنيها نسبة كسر 3% بدلا من 31 جنيها، والزيت 1 لتر بسعر 70 جنيها بدلا من 98 جنيها، وكيلو اللحمة السوداني 250 جنيها، و320 جنيها للطازجة بدلا من 480 جنيها.

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام خلال الجولة التفقدية على معرض أهلا رمضان بالجيزة، إنه طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، يتم تنظيم معارض «أهلا رمضان» في كل المحافظات بهدف توفير السلع الأساسية والرمضانية للمستهلكين بتخفيضات تصل إلى 30%.

وأضاف كمال، أن تلك السلع تشمل السكر، والزيت، والألبان ومنتجاتها، والمكرونة، والفول، والعدس، والأرز، بالإضافة إلى السلع الرمضانية من بلح وياميش، وغيرها بأعلى جودة وبأسعار مخفضة.

وأشار كمال، إلى أنه تم حتى الآن افتتاح ما يزيد عن 115 معرض أهلا رمضان بمحافظات الجمهورية، وجارٍ افتتاح المزيد منها تباعًا، بالتنسيق مع الغرف التجارية والمحافظين، عبر إقامة معرض رئيسي بعاصمة كل محافظة وأكثر من ثلاثة معارض أخرى بالمراكز الرئيسية، بجانب مئات الشوادر بالمراكز الفرعية، بالإضافة إلى مئات من المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع.

ولفت كمال، إلى أن السلاسل التجارية الكبرى مشاركة أيضا في معارض أهلا رمضان، من خلال إضافة 1200 ركن «أهلا رمضان» بفروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى ذلك مشاركة 1300 منفذ تابع لشركات المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتي والسيارات المتنقلة ومشروع عربيتي.

من جهتها قالت هالة غريب، مديرة مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة، أن المحافظة تستهدف إقامة 5 معارض ونحو 5 شوادر «أهلا رمضان» بتخفيضات تصل إلى 30%، لتلبية احتياجات المواطنين، من السلع الغذائية، قبل بداية الشهر الكريم.

وأضافت غريب، أن المعارض ستقام في مناطق الطالبية، البدرشين، العمرانية، إمبابة، إضافة إلى مدينة 6 أكتوبر، لافتة إلى أن عدد السيارات المتنقلة المشاركة في «أهلا رمضان» تصل إلى 37 سيارة متنقلة بحمولات تتراوح من 1.5 إلى 5 أطنان.

من جهته قال رمضان الشحات، مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، إنه طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، تم خلال الأيام الماضية تفقد ومتابعة ضخ كل السلع الغذائية والاستهلاكية في معارض أهلا رمضان، بالعديد من محافظات الجمهورية من ضمنها الأقصر، قنا، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، واليوم في محافظة الجيزة.

وأوضح الشحات، أنه يتم رفع تقارير دورية إلي وزير التموين عن معدلات الضخ بمعارض أهلا رمضان في كل محافظة، والتأكد من طرح السلع الأساسية «السكر ـ الأرز ـ الزيت ـ المكرونة ـ الفول»، بالتخفيضات المعلنة بتلك المعارض، على أرض الواقع، ووصولها إلى مستحقيها من المستهلكين.