وزير التموين: انخفاض أسعار السلع الغذائية الفترة المقبلة (فيديو)

استعرض الإعلامي أحمد موسى، تصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، لبرنامج «على مسئوليتي»، على هامش افتتاحه هايبر ماركت بالمعادي، مؤكدًا أن مصر لا تعاني من أزمة في السكر.

وأكد وزير التموين، أن الفترة المقبلة تشهد تراجعا في الأسعار، وسيتم الحصول على جزء من العملة الصعبة من مشروع رأس الحكمة للإفراج عن المستلزمات والمواد الخام الغذائية، مما يجعل سعرها ينخفض خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، إن مصر لديها مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة 6 أشهر، وما نمر به هو مشكلة توزيع، بالإضافة إلى أن مصر تملك مخزون استراتيجي من القمح يكفي لمدة 3 أشهر ونصف.

وطمأن وزير التموين المواطنين، أن الإتاحة من السكر ستكون كافية لكل المصريين، كما أنه لا نية لتصدير الأرز لتغطية حاجة السوق محليا، مشيرًا إلى أن مصر لديها مخزون استراتيجي من اللحوم والدواجن لمدة 12 شهرا، بجانب مخزون استراتيجي من الزيوت يكفي لمدة 5 أشهر.

كما أكد وزير التموين، أن أسعار الزيوت ستنخفض بمعدل انخفاض الدولار أمام الجنيه، موضحًا أنه بمجرد توفير العملة الصعبة للمصنعين والمنتجين سيكون هناك تراجع مباشر على أسعار، مردفًا: «المواطن هيبدأ يشعر بانخفاض أسعار السلع بعد 6 أسابيع أو شهرين كأقصى حد».

وأشار وزير التموين إلى أن أسعار اللحوم البرازيلية والهندية ستشهد تراجعا خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن البنك المركزي اعتمد 100 مليون دولار لتوفير السلع الأساسية، خاصة الزيوت والألبان.