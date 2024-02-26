وزير التموين: زيادة المخزون الاستراتيجي من السكر مع بدء حصاد البنحر

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الأسواق ستشهد قريبًا، ضخ مكثف في السكر خاصة مع بدء حصاد البنجر في المحافظات، فضلًا عن توافر مخزون استراتيجي من السكر لدى الوزارة يكفي حتى 6 أشهر مقبلة.

إتاحة السكر في الأسواق قريبا

وأكد وزير التموين، خلال جوله له لافتتاح أحد السلاسل التجارية في منطقة المعادي، أنّ إتاحة السكر في الأسواق سيكون خلال أسابيع قليلة، خاصة مع بدء حصاد البنجر في بعض المحافظات.

مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يسهم في خفض أسعار السلع

وأضاف أنّ مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، يسهم قريبًا جدًا في خفض أسعار السلع، نظرًا لما يوفره من سيولة دولارية تسهم في توفير المكون الدولاري للسلع المستوردة، منوهًا إلى أنّ المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ويشمل التالي «القمح يكفي 3 أشهر، السكر يكفي 6 أشهر، الزيت 5 أشهر، اللحوم والدواجن 12 شهرًا».