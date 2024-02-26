مستشار وزير التموين: تطوير مشروع رأس الحكمة سينعكس عل كل السلع

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن سعر الذهب هبط 400 جنيه قبل إعلان مشروع رأس الحكمة، لكن بعده هبط أكثر، حتى وصل لـ2800 و2850 جنيها.

وأضاف «ناجي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة الحياة، أن رأس الحكمة سيكون لها تأثير إيجابي جدا في توفير الاعتمادات اللازمة، لكل أنواع السلع، وليس الذهب فقط.

استقرار في أسعار الذهب

أوضح أن تطوير مشروع رأس الحكمة، سيكون لها انعكاس على جميع السلع الغذائية وتوافرها.

وأشار إلى أن الفترة الحالية، فترة استقرار في أسعار الذهب، من 2800 إلى 2900 جنيه للجرام، حيث تراجع سعر الذهب بفارق قوي جدا.

الذهب مخزن استراتيجي

وتابع: «حاليا الكفة متوازنة في عملية البيع والشراء بالنسبة للذهب.. والمصريين بيحبوا الدهب، لأنه مخزون استراتيجي للأفراد.. وإلى حد ما فالأسعار الآن تعتبر جيدة.. وأنا بتوقع ان الدولار خلال أسبوع أو أسبوعين سينخفض لأربعين جنيه ودا مش هيكون ليه مردود على الدهب بس ولكن على كل أنواع السلع التموينية الأخرى».