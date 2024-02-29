جهود «التعليم» لدمج الطلاب ذوي الهمم في المجتمع

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ العقد الحالي شهد تطورا هائلا في مجال الاهتمام بذوي الهمم، وعكفت الدول المختلفة على تطوير برامجها الموجهة لتلك الفئة في جميع المجالات، لأن الاستجابة الفعالة لمتطلبات تلك الفئة يجب أن تتصف بالشمولية، ولا يجوز الاهتمام ببعض المتطلبات وإغفال جوانب أخرى.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مسابقات في مجال الاهتمام بذوي الهمم وطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وانطلاقا من حق كل فرد في المجتمع أن يلقى رعاية تستثمر كل ما لديه من قدرات وطاقات وإمكانات تحقيقًا لذاته كإنسان، وإعداده كي يسهم بنشاط وإيجابية في حركة الحياة حتى يشعر بهويته ويحقق ذاته وفق إمكانياته، وإيمانا من الوزارة بضرورة الاهتمام بالفئات الخاصة من متحدي الإعاقة السمعية والبصرية، كما يلي.

مسابقة فرسان القراءة لطلاب التحدي (طلاب مدارس النور/الأمل).

الأهداف:

- اكتشاف ورعاية الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

- تشجيع التلاميذ والطلاب على ارتياد المكتبة لإشباع ميولهم والتعرف على احتياجاتهم وطموحاتهم

- دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع والحياة الطبيعية مما يؤدى إلى زيادة فرص التفاعل الاجتماعي وتحسن حالتهم النفسية.

- إثراء معلومات الطلاب وتزويدهم بالمهارات المكتبية اللازمة لهم.

- توعية الطلاب والتلاميذ بقضايا المجتمع والأحداث الجارية.

- وعدد الطلاب المشاركين لعام 2022 /2023 على مستوى المديريات 1200 طالب وبعد التصفية تم تصعيد (170 طالبا) على مستوى الوزارة وبعد التحكيم فاز عدد (20) طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.

- مسابقة تحدي القراءة العربي بالاشتراك مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، حيث يشارك فيها (13 ألف طالب من ذوي الهمم والتسجيل مستمر).

- كما أحرز المركز الثاني على مستوى الوطن العربي من ذوي الهمم مكفوفين الطالب عبدالله عمار من محافظة الشرقية للموسم السابع.