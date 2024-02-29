زوجة حلمي بكر تكشف تطورات حالته الصحية: تدهورت بعد تصريحات نجله

قالت سماح القرشي زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، إن الحالة الصحية لزوجها، تدهورت خلال الأيام الثلاثة الماضية، بعد إدعاء نجله هشام - بحسب تعبيرها- أن والده يتعرض لنوع من أنواع الاغتيال على يديها.

وأضافت «القرشي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن حلمي بكر يعاني من آلام شديدة حاليا، وحالته ازدادت سوءا، وعاد مرة أخرى لا يستطيع القيام من الفراش، ويصرخ من وجع شديد في المعدة، وفي بعض الأحيان يُغشى عليه، ويرفض تمامًا الذهاب للمستشفى، وننتظر حاليًا طبيبه الخاص، أن يأتي إلى المنزل لإخبارنا بتفاصيل الحالة.

وفي هذا الإطار، قال محمد عمر الطبيب المُعالج لحلمي بكر، الذي كان يتابع حالته خلال الأسابيع القليلة الماضية، أن الموسيقار الكبير منذ شهر ونصف أو شهرين، كانت حالته الصحية عادت مرة أخرى للتحسن، وجميع وظائف الجسم استعادت عافيتها، لكني أخبرته بأنه يحتاج لمستشفى للتأهيل، ليعود مرة أخرى لحياته الطبيعبة، لكنه رفض وعاد إلى محافظة الشرقية، ومن وقتها انقطعت علاقتي به.