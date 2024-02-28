عاد لنقطة الصفر.. زوجة حلمي بكر تكشف لـ«الوطن» تطورات حالته الصحية

كشفت سماح النقراشي زوجة حلمي بكر عن تدهور حالة الموسيقار الصحية، خلال الأيام القليلة الماضية إلى 50% منذ مداخلتها الأخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة» أمس الأول الاثنين.

تدهورت.. زوجة الموسيقار حلمي بكر تكشف تطورات حالته الصحية

أضافت زوجة الموسيقار حلمي بكر، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حالته الصحية تدهورت بنسبة 50%، خلال الـ48 ساعة الماضية، وأبلغها الطبيب المعالج أنهم عادوا لنقطة الصفر من جديد، بعد محاولات شديدة لتحسن حالته خلال الأربعة أشهر الماضية.

وأوضحت «النقراشي» أن الموسيقار حلمي بكر كان معترضًا على مداخلته بأي برنامج، وعندما أجرت هي المداخلة، أبلغته بعد ذلك بكل التطورات والتصريحات ضده، وباتهامها له بالخطف، الأمر الذي أدى لحزنه الشديد وتدهور كبير في حالته الصحية.

وكان نجل الموسيقار حلمي بكر، هشام حلمي، أوضح خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدي، أن والده يعاني من تدهور كبير فى حالته الصحية، وفوجئ بطلب عاجل من عمه، بضرورة زيارة والده والاطمئنان على صحته، بعد سيطرة زوجته عليه بشكل كامل، بالاضافة لتلقيه طلبا آخر من الفنانة نادية مصطفى بإنقاذه، لأنه يتعرض للتعذيب من خلال زوجته.

نقابة الموسيقيين: «مش عارفين نوصل له»

أوضح محمد عبدالله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، فى تصريحات لـ«الوطن» أنهم يعانون من التواصل مع الموسيقار حلمي بكر، قائلاً: «مش عارفين نوصل له، والنقيب مصطفى كامل ومجلس الجمعية العمومية على أتم استعداد لنقله لأحسن المستشفيات فى مصر، لكن فيه صعوبة».