ابن حلمي بكر: والدي في أيامه الأخيرة.. ويتعرض لسوء معاملة من زوجته

قال هشام حلمي بكر ابن الموسيقار الكبير حلمي بكر، إن حالة والده الصحية يُرثى لها، ويُعاني من أمراض كثيرة في مقدمتها البروستاتا، بجانب أمراض القلب والرئة، بالإضافة إلى أنه يُعاني في الفترة الحالية بسبب السن، من تدهور في الذاكرة والحالة العقلية.

وكشف نجل حلمي بكر والذي يعيش في تكساس بالولايات المتحدة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «آخر كلام»، مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من عمه يطلب منه النزول إلى مصر لأن حلمي بكر في أيامه الأخيرة.

ابن حلمي بكر: زوجة أبي أخرجته من منزله

وقال هشام إن والده يتعرض حاليًا وحسب رواية الأصدقاء والمقربين من بينهم الفنانة نادية مصطفى، لسوء معاملة على يد زوجته التي أخرجته من منزله بمنطقة المُهندسين، ونقلته في شقة لا تليق بحلمي بكر في ريف محافظة الشرقية، موضحًا أنه لا يستطيع التواصل نهائيًا مع والده، لأن زوجته الحالية مسيطرة على كل شيء واستولت على هاتفه.

مشكلات وقضايا

وأَضاف أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الفنانة نادية مصطفى تُخبره بأنه يتعرض للتعذيب من زوجته الحالية، هي وبعض المقربين لها، مشيرًا إلى أن والده كان لديه الكثير من المشكلات مع زوجته الحالية وبينهما قضايا في السابق.

وعن آخر مرة تواصل معه قال: «كنت على تواصل مستدام معه بالأخص في فترة كورونا لكن من وقتها لم أره بسبب ظروف وآخر مرة شفته فيها من 2019 وبداية عام 2020 وكنت على اتصال به وعلاقتي بوالدي ليست العلاقة التقليدية بين أب وابن لأسباب كثيرة لا أفضل ذكرها حاليا».