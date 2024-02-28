هُنا يعيش حلمي بكر في محافظة الشرقية (صورة)

أقاويل كثيرة خرجت الفترة الماضية حول صحة المُلحن والموسيقار الكبير حلمي بكر، عن تدهور حالته، خاصة بعد مٌداخلة ابنه الوحيد، هشام، مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة»، حيث قال إن حلمي بكر في أيامه الأخيرة، ويُعاني من تدهور شديد في صحته خاصة أنه يعيش حاليًا بطريقة غير آدمية على يد زوجته سماح القرشي، التي أخرجته من منزله في منطقة المُهندسين وذهبت به لمسقط رأسها في الشرقية.

زوجة حلمي بكر توضح سبب الذهاب للشرقية

وأكدت سماح القرشي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عدم صحة المعلومات المتداولة على لسان ابنه، مؤكدة أنها ذهبت لمحافظة الشرقية بزوجها حلمي بكر، لوضعه في مكان صحي آمن خاصة أن الشرقية منطقة ريفية تتمتع بوجود مساحات واسعة من الزراعة وهواء نقي، بجانب أنها تحتاج لعائلتها حاليًا لمساعدتها في تقديم الرعاية الصحية والطبية له، خاصة وأن حلمي بكر أصبح حركته صعبة، وهناك يساعدها أهلها وأشقاؤها وبالأخص والدتها، التي ترعاه بشكل كبير.

سماح القرشي: حلمي بكر يعيش في مكان آدمي

أمدتنا «القرشي» ببعض الصور والفيديوهات، للغرفة التي يعيش فيها بكر حاليًا، حيث قالت: «تعالوا شوفوا الراجل قاعد في جناح كبير مُكيف»، موضحة من خلال الصور والفيديو، أن بكر بالفعل في مكان آدمي وعكس ما صوره البعض، ويجلس حوله عدد من أهل زوجته ولا يتركونه على مدار اليوم.