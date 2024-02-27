زوجة حلمي بكر ترد على اتهامات خطفه وتعذيبه بالشرقية: «بيغير جو.. وهو مش عيل صغير»

ردت سماح عبد الرحمن القرشي، زوجة الموسيقار حلمي بكر، على اتهامات نجله هشام لها بالاستيلاء على شقته في المهندسين وقيامها بنقله إلى إحدى الشقق في الشرقية، قائلة: «الموسيقار حلمي بكر كان يرفض الرد على الاتهامات لكني قررت الظهور والرد».

الموسيقار الكبير حلمي بكر برفقة زوجته وابنته في محافظة الشرقية

وأضافت سماح، خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «الموسيقار الكبير حلمي بكر برفقة زوجته وابنته في محافظة الشرقية مش في الأرياف لكن في مدينة كفر صقر، وإخوته كانوا هنا الأسبوع اللي فات».

وتابعت: «إخواته جم علشان ياخدوه معرفش مين بعتهم ورفض الذهاب معهم وقال لهم لن أغادر بدون (ماما) وهذه أمي أنا وعندما تدهورت حالته الصحية في المهندسين رفض حلمي بكر الذهاب للمستشفى لمدة أسبوعين وأكثر قال مش هاروح مستشفى».

قلنا نخليه يغير جو في هواء نظيف

أكملت: «قلنا نخليه يغير جو في هواء نظيف جينا هنا علشان أرعاه وعشان أهلي يساعدوني فيه لأن الحمل كان عليا تقيل ومعدناش إمكانات أننا نوديه مستشفى خاص لأن أمواله سرقت من مدير أعماله ومكنش ينفع نسيبه كدا».

وذكرت أن ابنه كان موجودا في القاهرة الأسبوع الماضي ومعنا تسجيلات صوتية بذلك ووالده طلب منه زيارته لكنه لم يأتِ قائلا: «قلنا صعب أجي من التجمع للمهندسين».

ووجهت زوجة الموسيقار حلمي بكر رسالة إلى ابنه «هشام» بعد اتهامه لها بسرقة شقة المهندسين وتعذيب والده، قائلة: «بباك بخير وأمان واحتراما إنك أخو ريهام».

وواصلت، خلال المداخلة: «بنرد على الأرقام المعروفة المسجلة على تليفونه لكن بقية الأرقام غير المعروفة مش بعرف أرد عليها فيه صحفيين كتير يتصلون وأنا عندي بنتي في مدرسة وعندي حالته مشغولة معاه».

وعن زيارة الفنانة نادية مصطفى له قالت: «كانت بتزوره وهو قلها بنفسه أنا مش هروح مستشفيات»، وحول إمكانية زيارة وفد من النقابة له قالت: مسموح لأي حد يزور الأستاذ ومش بمنع حد وأخواته جم لأخوهم وطلبوا ياخدوه معاهم ورفض ففي حين أنه كان تعبان بقى له ثلاثة أشهر ومحدش جاء زاره وهو نفسيا تعبان وبيقول الناس كانت محتاجني لما كنت على الشاشة ولما تعبت محدش فاكرني.

زوجة الملحن الكبير: حلمي بكر نفى تعذيبه وقال «هو أنا عيل صغير؟»

وردا على سؤال الحديدي حول المعاملة السيئة والتعذيب قالت: «ماحصلش والأستاذ حلمي قايل في تعقيبه على التعذيب هو أنا عيل صغير؟ فيه ناس بتقول لي أنه مخطوف».

كهربا زيادة في القلب

وعن حالته الصحية قالت: «عند حلمي بكر كهربا زيادة في القلب ومنع نفسه من الاتصالات ثم مشاكل كلوية ومياه على الرئة حاولنا نعالجها علشان منلجأش للغسيل والحمد له لم نصل لتلك المرحلة وطبيبه المعالج الدكتور محمد سلامة وعدينا خط الموت في فترة قصيرة جدا».