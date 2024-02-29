أنشطة مكثفة لوزارة التعليم لدعم طلاب «قادرون باختلاف» واكتشاف مواهبهم

أولت الدولة المصرية، في السنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، إذ أصبح لهم دور مهم وفعال في المجتمع؛ لإثبات قدراتهم ومهاراتهم، وبدورها قامت وزارة التربية والتعليم بتكثيف اهتمامها بالطلاب الأطفال من ذوي الهمم، انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعمهم على مختلف المجالات.

زيارات خارجية لتعزيز الانتماء

قامت الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية، بعدة أنشطة لطلاب «قادرون باختلاف»، كعمل رحلات اليوم الواحد للقرية الفرعونية بالجيزة؛ بهدف تعزيز الشعور بالهوية المصرية لدى هؤلاء الطلاب من خلال الاهتمام بهم، وإدخال البهجة والسرور في نفوس هؤلاء الطلاب، والاستفادة من جهود الدولة لتقديم أوجه الدعم للطلاب أصحاب الهمم، بجانب تنظيم قوافل الرعاية الاجتماعية والطلابية بجميع المحافظات، لتقديم أوجه الدعم والرعاية الطلابية لهؤلاء الطلاب وتنمية سلوكياتهم الإيجابية والمساهمة في توجيه أفكارهم بإيجابية.

لقاءات للطلاب مع متخصصين

ونظمت الإدارة لقاءات توعوية للأخصائيين الاجتماعيين العاملين مع أصحاب الهمم وأولياء الأمور والطلاب، بجميع المحافظات، بهدف إتاحة الفرصة لهؤلاء الطلاب للتعبير عن آرائهم واتجاهاتهم واكتشاف مواهبهم وإكساب الأخصائيين الاجتماعيين وأولياء أمور الطلاب مجموعة من المهارات في كيفية التعامل الأمثل مع أبنائهم، بجانب إقامة عروض مسرحية؛ لإتاحة الفرصة لدى الطلاب للتعبير عن قدراتهم ومواهبهم، وإقامة مراكز لتنمية القدرات؛ لاستغلال أوقات الفراغ لتنمية قدرات ومواهب الطلاب خلال العطلة الصيفية.