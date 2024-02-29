«التعليم» تنظم مسابقات كشفية لدعم ذوي الهمم في المجالات المختلفة

يحظى ذوو الهمم باهتمام كبير من الدولة المصرية، ومن القيادة السياسية، إذ أصبح لهم مكان مهم في المجتمع، وبدورها قامت وزارة التربية والتعليم بتكثيف اهتمامها بالطلاب الأطفال من ذوي الهمم، انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مسابقات كشفية لـ«قادرون باختلاف»

أقامت إدارة الكشافة والمرشدات، التابعة للإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم، مسابقةً للنشاط الكشفي على مستوى الجمهورية لجميع المراحل التعليمية لذوي الهمم من مختلف الإعاقات «صم، ذهني، مكفوفين»، وقامت أيضا بتنفيذ الأنشطة المختلفة لذوي الهمم في مختلف المجالات «الكشفية، الرياضية، الانشاد الديني، السمر» إلى جانب تكوين فرق دمج الأسوياء وذوي الهمم في جميع المحافظات.

دمج ذوي الهمم

ونظمت الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية أيضًا مسابقة النشاط الكشفي، لتنفيذ الأنشطة المختلفة لذوي الهمم في مختلف المجالات «الكشفية، الرياضية، الانشاد الديني، السمر»، وتكوين فرق دمج الأسوياء وذوي الهمم في جميع المحافظات، وأقامت أيضًا مسابقةً لنشاط المرشدات على مستوى الجمهورية لجميع المراحل التعليمية لذوي الهمم من مختلف الإعاقات «التربية الفكرية زهرات، مدارس الأمل للصم وضعاف السمع زهرات ومرشدات، مدارس النور للكفيفات زهرات ومرشدات»، بجانب تنفيذ الأنشطة المختلفة لذوي الهمم في مختلف المجالات «مجال إرشادي، رياضي، صحي، قومي، ديني»، وتكوين فرق دمج الأسوياء وذوي الهمم في جميع المحافظات ويجرى إشراكهم أيضًا في جميع المبادرات في حدود إعاقتهم مثل «اتحضر للأخضر».