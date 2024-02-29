عاجل| 5 نجوم خارج منتخب مصر بقرار حسام حسن.. 25 لاعبا في قائمة «الفراعنة»

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على استبعاد 5 نجوم من حساباته خلال معسكر مارس المقبل، وذلك قبل إعلان قائمة المنتخب الوطني الرسمية لخوض دورة الإمارات الودية، والتي يبدأها الفراعنة بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس.

بينهم ثنائي الأهلي.. حسام حسن يطيح بـ5 نجوم من منتخب مصر في معسكر مارس

وعلم «الوطن سبورت» أن حسام حسن سيطيح بـ5 لاعبين من منتخب مصر خلال دورة الإمارات، وهم: «محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، وأحمد حسن كوكا مهاجم ألانياسبور التركي، ومحمد صبحي حارس مرمى الزمالك، ومحمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي، وعمر كمال عبد الواحد لاعب المارد الأحمر».

حسام حسن يستقر على 25 لاعبا في قائمة منتخب مصر

واستقر حسام حسن، حتى الآن، على 25 لاعبا قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر مارس، وهم:

حراسة المرمى: محمد عواد ومصطفى شوبير وأحمد الشناوي، والمفاضلة بين محمد بسام ومحمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم ومحمد هاني وأحمد حجازي ومحمد حمدي وأحمد كالوشا وحسام عبد المجيد ومحمد شكري.

خط الوسط: محمد صلاح وأحمد سيد زيزو وحسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه وإمام عاشور ونبيل عماد دونجا وحمدي فتحي وعمر مرموش ومصطفى فتحي ومروان عطية، ومفاضلة بين الثنائي عمر الساعي وغنام محمد.

خط الهجوم: مصطفى محمد ومحمد شريف وحسام أشرف، ومفاضلة بين أحمد أمين أوفا وزيكو مهاجم زد وأحمد عاطف.

موعد إعلان قائمة منتخب مصر النهائية.. حسام حسن يكشف الأسماء بعد نهائي الكأس

ومن المقرر أن يعلن حسام حسن قائمة منتخب مصر النهائية، رسميا، بعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، يوم 8 مارس المقبل، وستضم 28 لاعبا.