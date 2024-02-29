أسوان عروس الجنوب.. مبادرة «اعرف بلدك» بمكتبة القاهرة

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى مبادرة «اعرف بلدك.. جولة في معالم مصر السياحية والثقافية»، سلسلة من الندوات، وتبدأ المبادرة بندوة عن رحاب بلاد الذهب، أسوان عروس الجنوب تحت شعر أعرف بلدك، وذلك يوم الأحد المقبل 3 مارس في تمام الساعه 10 صباحا، تحت إشراف يحيى رياض يوسف، القائم بأعمال مدير عام المكتبة.

ويتحدث في اللقاء الدكتور سيد مكاوي ذكي أستاذ تاريخ الحديث المعاصر بجامعة المنوفيه، وزميل كلية الدراسات والعلاقات الدوليه بالهند، المستشار الفريد رمزي إسكندر نائب محافظ القاهرة، الكاتب عبد الله نور الدين مدير النشاط الثقافي بالمكتبة.

زيادة الوعي الثقافى الأثري وتنشيط السياحة الداخلية

تأتي مبادرة «اعرف بلدك» لمكتبة القاهرة الكبرى، لزيادة الوعي الثقافي الأثري وتنشيط السياحة الداخلية، كما أن المبادرة تستهدف الارتقاء بالوعي الأثري للشباب والأطفال والنشئ، عن طريق شرح التاريخ الأثري بكل أنواعه، وسرد الأحداث والقصص التاريخية داخل المكان الذي شهد هذه الأحداث المبادرة ضمن سلسلة ندوات ستقام بمكتبة القاهرة الكبرى، تحت شعار «اعرف بلدك» من داخل مكتبة القاهره الكبرى.

مكتبة القاهرة الكبرى

يذكر القصر المقام عليه مكتبة القاهرة الكبرى، إلى صاحبته الأميرة «سميحة» بنت السلطان «حسين كامل» أول سلطان لمصر فى الفترة من 1914-1917، وحفيدة الخديوى «إسماعيل».

وعرف عنها حبها الشديد للفنون والموسيقى والأدب والغناء وكتابة الشعر، بالعديد من اللغات منها العربية والتركية والفرنسية.

وأوصت قبل وفاتها، بأن يخصص هذا القصر لخدمة الأغراض الثقافية، واستمر العمل فى تجديد القصر في الفترة من سبتمبر 1992 حتى جرى افتتاحه فى 24 يناير عام 1995.