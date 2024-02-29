وكيل «صحة مطروح» يكرم حفظة القرآن الكريم بمدارس التمريض

نظمت مديرية الصحة بمطروح حفل تكريم لحفظة القرآن الكريم وسط أجواء تمتلئ بمشاعر الفخر والتقدير والامتنان، كرم خلالها الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، طالبات مدارس التمريض الحافظات للقرآن كاملاً والمتفوقات دراسياً بحضور الدكتور محمد لطفي مدير إدارة التدريب ومدارس التمريض، ومها محمد موجهة المدارس وكوثر الزوجي مديرة مدرسة التمريض.

توزيع شهادات تقدير لحفظة القرآن الكريم

وسلم وكيل وزارة الصحة بمطروح الطالبات حفظة القرآن الكريم شهادات تقدير وجوائز، مقدماً لهن خالص الأمنيات بدوام التوفيق في حياتهم العملية والعلمية سائلًا المولى عز وجل أن يوفق الأبناء والجميع لحفظ كتابه وتلاوته وتدبره.

المتفوقات علمياً في مدارس التمريض

وحرص وكيل وزارة الصحة بمطروح على تحفيز الطالبات المتفوقات علمياً في مدارس التمريض، أسوة بزملائهن المكرمات.

دعم المواهب

وأكد وكيل صحة مطروح دعمه لجميع المتفوقين في مدارس التمريض على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح، ثقافياً وعلمياً ورياضياً والوقوف خلفهم وتنمية مواهبهم ليكونوا قدوة حسنة لزملائهم.