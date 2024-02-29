مارسيل سمير: البنية التشريعية تحتاج إلى تبني التطور التكنولوجي اللحظي في الصحافة

قالت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البنية التشريعية تحتاج إلى أن تتبنى التطور التكنولوجي اللحظي، ولابد من العمل على إصدار لوائح تتلاءم مع الآليات الإلكترونية الحالية.

تدريب الكوادر الصحفية

وأشارت إلى أهمية تدريب الكوادر الصحفية ولكن لابد أن يكون مبني على تطورات وشكل العصر الحالي، وألا تكون مبنية على التاريخ، حتى يتمكن الجيل الجديد من مواكبة القادم في التطور التكنولوجي. مضيفة أن التطور التكنولوجي يمكن الاستفادة منه في تنظيم الصحافة.

أهمية التدريبات الصحفية

ومن جانبه قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك إفراط في أعداد خريجي الإعلام وهو ما يخلق أهمية التدريبات الصحفية التي تقدمها المؤسسات للشباب وطلاب الإعلام.

ولفت إلى أهمية أن الزيادة العددية لا يساويها زيادة في الجودة، بل إن هناك فجوة بين عدد الخريجين والمؤسسات الإعلامية.

والجدير بالذكر أن تنسيقية الشباب والسياسيين تنظم اليوم ورشة عمل تحت عنوان «الصحافة المصرية في ظل تحديات التحولات الرقمية»، تناقش خلالها عدد من المحاور التي تدور عن التحديات والفرص أمام تحول الإعلام التقليدي إلى رقمي، والقدرة على الاستفادة من الأدوات التكنولوجية في غرف الأخبار، وذلك ويشارك فيها عدد من النواب والإعلاميين البارزيين، في حين يدير الجلسة النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب رامي جلال عامر عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية.