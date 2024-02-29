بحضور مصطفى عمار.. «التنسيقية» تناقش «الصحافة المصرية في ظل الرقمنة»

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل تحت عنوان «الصحافة المصرية في ظل تحديات التحولات الرقمية»، حيث تناقش الورشة عدة محاور، أبرزها التحديات والفرص أمام تحول الإعلام التقليدي إلى رقمي، والقدرة على التعاطي مع الأدوات التكنولوجية في غرف الأخبار، ومدى تعبير جماعة الرأي في مصر عن شواغل الصحافة المصرية.

الإعلام التقليدي

ويدير الجلسة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ورامي جلال عامر عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية.

ويشارك في الجلسة الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، والكاتبة علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، والكاتب محمود بسيوني، رئيس تحرير موقع مبتدا، ودينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب، والدكتورة شيماء عبد الإله، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إبراهيم أبو كيلة، وكيل نقابة الصحفيين.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ويشارك النواب مارسيل سمير، علاء عصام، نادر مصطفى، عماد خليل، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، فيولا فهمي، لطفي سالمان، فريدة محمد، عمرو خليفة، روحية جلال، أسماء عبد الله، كامل كامل، نرمين محمد أعضاء التنسيقية.