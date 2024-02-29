بعد شهرين من انفصاله.. المطرب مسلم يحتفل بخطوبته (فيديو)

احتفل المطرب مسلم، بخطبته اليوم، من فتاة خارج الوسط الفني، داخل إحدى قاعات منطقة مصر الجديدة، وذلك عقب شهرين من انفصاله عن زوجته السابقة ميكا البغدادي.

الفيديو الأول من خطوبة المطرب مسلم

ونشر مصمم الأزياء، إسلام سعد، الفيديو الأول من خطوبة المطرب مسلم، الذي أظهر خطيبته، إذ قام «سعد» بتصميم فستان وبدلة الخطبة.

وتألقت العروس بفستان من الشيفون، باللون الجولد روز، مُطرز، مع الشعر الويفي المنسدل، بينما ظهر مسلم ببدلة سوداء كلاسيك، مع قميص شيفون أسود.

طلاق مسلم وميكا البغدادي

وجاء حفل حفل خطوبة المطرب مسلم بعد انفصاله عن زوجته السابقة ميكا البغدادي منذ شهرين، إذ أعلن انفصاله عنها في شهر ديسمبر الماضي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مدونًا: «الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف مكنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا أني راعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة».