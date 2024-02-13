مسلم يطرح كليب «غمة» من فيلم درويلة على يوتيوب (فيديو)

طرح المطرب مسلم، على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، فيديو كليب لأغنية «غمة»، وهي الأغنية الرابعة، استكمالاً للأغاني الدعائية والترويجية للفيلم السينمائي «درويلة»، حيث تتضمن بعض مشاهد من الفيلم التي تجمع بين المطرب مسلم وأبطال العمل.

">

كلمات أغنية «غمة»

وتقول كلمات أغنية «غمة»:

مش واقفه يوم ولا عمرها وقفت يوم على حد.

الباب قدامه هيخرج منه وهعمل سد

واللي مابينا يعتبره، دا كان..

دا كان دا كان مولد واتفض

غمه غمه غمه غمه..

وانزاحت راحت ثم

فرفشة وعيشت حياتي.. نورت الحته الضلمه

نورت الحته الضلمه.. خنقه خنقه خنقه

ولا ينفعوا وقت الزنقة.. مالهوش لزمه وبايعينه

لو عايز يرجع لأ .. لو عايز يرجع لأ.

احنا بتوع اللي معانا.. نبنيله مكان جوانا

اما اللي يهمه آذانا.. مطرود و يعيش محروم

يتمنى يشوفنا قصاده.. هيعيش بعدنا ف حدادة

يتعب و تزيد أعراضه.. و يفضل على نفسه يلوم.

وجدير بالذكر بأن كليب «غمة» من غناء المطرب مسلم، ومن كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقي عمرو الخضري.

يذكر أن فيلم «درويلة» طُرح الأسبوع الماضي في دور العرض السينمائي، وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومنها موقع التدوينات «X»، وأيضا موقع «فيسبوك»، وذلك لتفاعل بعض الجمهور الذين شاهدوا الفيلم.