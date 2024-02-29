أكرم حسني على الإذاعة في رمضان 2024.. ليست تجربته الأولى

يبدع في أكثر من مجال، يترك بصمته الخاصة على الأعمال التي يشارك بها، ليكون الفنان أكرم حسني عنصرًا مميزًا في الأعمال الدرامية، سواء كانت درامية أو إذاعية، فهو يشارك في الموسم الرمضاني 2024، بمسلسل اجتماعي كوميدي «بابا جه» إلى جانب تجربته الإذاعية بمسلسل «زكريا أبو ندا»، ولم تكن هذه تجربته الأولى في عالم الإذاعة.

قدم «حسني» في الموسم الرمضاني السابق 2023، تجربة إذاعية بمسلسل «صلاح التلميذ» وشاركه فيه عدد كبير من النجوم على رأسهم شيري عادل، وإبرام سمير، ومصطفى غريب، والتي لاقت إعجابًا كبيرًا من الجميع، خاصة محبي الإذاعة ومتابعة الأعمال الإذاعية بصورة مستمرة.

أكرم حسني في مسلسل بابا جه

تجربة اجتماعية كوميدية يقدم النجم متعدد المواهب أكرم حسني، وذلك عبر تقديمه ذلك العمل، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال علاقة الآباء والأبناء وكيفية مواجهة العائلة للأزمات التي قد تعصف باستقرار الأسرار، حيث يعمل أكرم حسني مديرًا في أحد الفنادق ومتزوج من نسرين أمين وتصبح حياتهما مهددة بسبب تداعيات كورونا.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي الذي يتعاون للمرة الأولى مع الفنان أكرم حسني في عمل درامي، ومن إنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر، وتدور أحداثه في 15 حلقة، ولم يتم الإعلان عن موعد عرضه سواء في بداية شهر رمضان أو مع النصف الثاني.

يشارك أكرم حسني في بطولة مسلسل بابا جه، نسرين أمين، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، فريال يوسف، محمد أوتاكا، الطفلة حور أحمد، كتابة وائل حمدي، إخراج خالد مرعي.