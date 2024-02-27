يناقشها مسلسل بابا جه.. كيف تتعامل مع الأزمات النفسية في حياتك اليومية؟

رب أسرة يجد نفسه فجأة مطرودًا من عمله بسبب جائحة كورونا التي تسببت في فقدان الكثيرين لوظائفهم، واقع عاشه المصريون في عام 2020 أعاده للضوء الفنان أكرم حسني من خلال شخصيته في مسلسل بابا جه، الذي يعرض في رمضان 2024، وينتمي إلى فئة الدراما الأسرية إذ يسلط الضوء على كيفية تربية الأبناء، وتجاوز الأزمات التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية، وفي هذا الإطار قدمت الدكتور إيناس علي، استشاري الطب النفسي والإرشاد الأسري، نصائح لتجاوز هذه الأزمات على غرار أسرة مسلسل بابا جه.

التعامل مع الأزمات النفسية

هناك الكثير من النصائح حول طرق تعامل الزوجين عند الوقوع في أزمة نفسية، وطريقة التعامل مع أبنائهم، وأوضحت استشاري الطب النفسي، أنه للتعامل مع الأزمات النفسية يجب أن يكون هناك تواصلًا بين أفراد الأسرة بشكل جيد والتحدث والانصات جيدًا بينهم.

ولعلاج الأزمات النفسية بين الأسرة، يمكن من خلال التالي:

- معرفة أنه يجب الحرص والحفاظ على الصحة البدنية.

- العمل على التغيير الإيجابي، والقيام بخطوات صحية نحو علاج الأزمة.

- التحكم في التفكير السلبي.

- تحديد الأهداف والمهام اليومية.

- على رب الأسرة تعزيز الثقة بالنفس لدى أفرادها.

فريق عمل مسلسل بابا جه

المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل بطولة الفنانين أكرم حسني ونسرين أمين وسماء إبراهيم ومحمود البزاوي وفريال يوسف ومحمد أوتاكا والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

ويظهر الفنان أحمد أمين كضيف شرف في مسلسل «بابا جه»، وهناك حالة من التناغم بينه وبين أكرم حسني، وعملا الثنائي سويًا في مسلسل «الوصية»، الذي عرض منذ 6 سنوات.