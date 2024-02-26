مسلسل بابا جه.. التعاون الثاني بين أحمد أمين وأكرم حسني

حالة من البهجة يضفيها الثنائي أحمد أمين وأكرم حسني خلال عملهما سويًا، بالإضافة إلى وجود حالة من التناغم الفني بينهما، ظهرت بقوة في مسلسل الوصية الذي تم عرضه قبل 6 أعوام، ليطل أحمد أمين كضيف شرف في مسلسل «بابا جه» الذي من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

أحمد أمين ضيف شرف في «بابا جه» رمضان 2024

لم تكن هذه المرة الأولى التي يطل فيها أحمد أمين كضيف شرف، فقد سبق وظهر في مسلسل «حالة خاصة» مع طه دسوقي، ومسلسل «على باب العمارة» مع حاتم صلاح.

ليكرر «أمين» ذلك التعاون مجددًا في مسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسنى وتدو أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال علاقة الآباء والأبناء وكيفية مواجهة العائلة للأزمات التي قد تعصف باستقرار الأسرار، حيث يعمل أكرم حسني مديرًا في أحد الفنادق ومتزوج من نسرين أمين وتصبح حياتهما مهددة بسبب تداعيات كورونا.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي الذي يتعاون للمرة الأولى مع الفنان أكرم حسني في عمل درامي، ومن إنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر، وتدور أحداثه في 15 حلقة، ولم يتم الإعلان عن موعد عرضه سواء في بداية شهر رمضان أو مع النصف الثاني.

يشارك أكرم حسني في بطولة مسلسل بابا جه، نسرين أمين، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، فريال يوسف، محمد أوتاكا، الطفلة حور أحمد، كتابة وائل حمدي، إخراج خالد مرعي.