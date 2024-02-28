بوسترات مسلسل بابا جه تشوق الجمهور لمتابعته.. وجبة كوميدية في رمضان 2024

تعتبر الكوميديا من التصنيفات المطلوبة في الدراما والفن وتلقى قبولا لدى معظم الجمهور، وخصوصا في موسم دراما شهر رمضان، ويُعد مسلسل «بابا جه»، واحدًا من الأعمال الكوميدية، التي ستعرض في السباق الرمضاني لعام 2024، من بطولة الفنان أكرم حسني، الذي نجح في تقديم العديد من الأعمال الكوميدية، منها مسلسل «الوصية»، ومسلسل «مكتوب عليا».

عرضت قناة «dmc» بوسترات مسلسل «بابا جه»، ووضع صورة كل فنان على البوستر منفردًا.

أبطال مسلسل «بابا جه»

نسرين أمين

تشارك الفنانة نسرين أمين في بطولة مسلسل «بابا جه»، وينتظرها عدد كبير من الجماهير، بسبب نجاح أدوارها، التي تميزت في كل دور عن الآخر، خاصة دورها في مسلسل «سجن النسا».

الفنانة فريال يوسف

ظهرت الفنانة فريال يوسف على بوستر مسلسل «بابا جه»، وتجسد دور أم لطفل خلال أحداث المسلسل، وتعود بهذا الدور بعد غياب عدة سنوات، عن المشاركة في رمضان، ومن أهم الأعمال التي برعت في تقديمها، مسلسل «نصيبي وقسمتك»، ومسلسل «ذهاب وعودة» بطولة الفنان أحمد السقا.

الفنانة سما إبراهيم

تؤدي الفنانة سما إبراهيم دورًا محوريًا في مسلسل «بابا جه»، وسبق أن قدمت أدوارًا عديدة ناجحة، ولفتت أنظار الجمهور إليها، منها مسلسل «طايع»، كما تألقت في دور «الكبيرة فحت» بمسلسل «الكبير أوي»، وتشارك أيضًا في مسلسل «عتبات البهجة»، من بطولة الفنان يحيى الفخراني، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني لعام 2024.

الفنان محمد أوتاكا

ظهر الفنان محمد أوتاكا على بوستر مسلسل «بابا جه»، ويلعب دورا كوميديا، فهو مشهور بالكوميديا، التي تسيطر على أغلب أعماله سواء بالدراما أو السينما.

الفنانة ياسمين رحمي

تشارك الفنانة ياسمين رحمي في مسلسل «بابا جه»، بعد نجاحها في العديد من الأعمال الدرامية منها مسلسل «طلعت روحي»، ومسلسل «الوصية».