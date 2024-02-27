فريال يوسف: صوّرت 60% من مشاهدي في مسلسل بابا جه

تحدثت الفنانة فريال يوسف، عن مسلسل بابا جه، الذي سُيعرض في شهر رمضان القادم، قائلة: «كل الجهود متضافرة على مستوى الإخراج والإنتاج والتأليف والفنانين حتى يخرج المسلسل رائعا يسعد به الناس.. الناس محتاجة حاجة لايت تدخل حياتهم قبل ما يخشوا على المسلسلات الدسمة»، لافتةً إلى أنها انتهت من تصوير 60% من مشاهدها.

النقطة المضيئة في مسلسلات رمضان

وأضافت يوسف، في مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»: «أتمنى أن تكون النقطة المضيئة التي ترسم الابتسامة على شفاه المشاهدين، وأتمنى أن ينال المسلسل إعجابكم».

لا تقارب بين فريال يوسف وشخصيتها في المسلسل

وتابعت الفنانة، بأنّها ستجسد شخصية سيدة تُدعى نهى، موضحةً: «ليس هناك أي تقارب بيني ونهى، وأنا أمثل منذ أن كنت في الرابعة عشرة من عمري وأتحدث عن الأدواء التي أجسدها، ولكن في هذه المرة لا أستطيع ذلك لأول مرة في حياتي، لأنني لو زِدت جملةً قد أكشف الموضوع بالكامل».

وواصلت: «لا يمكنني التحدث عن شخصيتي وبداية من الحلقة الثانية ستعرفون بعض ملامح الشخصية التي أجسدها، وليس من حقي أن أصرح بأي شيء عن الشخصية، وشركة الإنتاج هي المصدر الوحيد المُخوّل بالحديث عن هذا الأمر».