رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

بعد ساعات.. جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن مجزرة دوار النابلسي بقطاع غزة

كتب:

محمد عبدالعزيز
08:26 م | الخميس 29 فبراير 2024
مجلس الأمن

مجلس الأمن

أعلن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة بشأن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدوار النابلسي شمالي قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 112 فلسطينيًا وسقوط 760 جريحًا، وذلك أثناء انتظارهم وصول شاحنات المساعدات الإنسانية.

وستعقد الجلسة الطارئة بمجلس الأمن، اليوم الخميس، وستكون المشاورات مغلقة، وذلك بطلب من الجزائر، بعد الحادث الذي وقع صباح اليوم الخميس. 

ارتفاع حصيلة مجزرة دوار النابلسي بغزة

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء بمجزرة دوار النابلسي بشارع الرشيد شمالي قطاع غزة إلى 112 شهيدًا و760 إصابة، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق الفلسطينيين أثناء انتظارهم وصول شاحنات المساعدات الإنسانية بمنطقة دوار النابلسي شمالي القطاع.

اقرأ المزيد:

«الجامعة العربية»: 15 عضوا في مجلس الأمن يرفضون تهجير الفلسطينيين

السفير ماجد عبد الفتاح: انتقاد مصر لأمريكا هو الأعنف أمام مجلس الأمن

شكري لنظيره الأمريكي: مصر ترفض استمرار عجز مجلس الأمن عن إقرار وقف إطلاق النار بسبب الفيتو

مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

مشروع جديد لواشنطن في مجلس الأمن بشأن غزة.. هل تحرج إسرائيل حليفتها؟
بقلم محمد عبدالعزيز