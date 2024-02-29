بعد ساعات.. جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن مجزرة دوار النابلسي بقطاع غزة

أعلن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة بشأن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدوار النابلسي شمالي قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 112 فلسطينيًا وسقوط 760 جريحًا، وذلك أثناء انتظارهم وصول شاحنات المساعدات الإنسانية.

وستعقد الجلسة الطارئة بمجلس الأمن، اليوم الخميس، وستكون المشاورات مغلقة، وذلك بطلب من الجزائر، بعد الحادث الذي وقع صباح اليوم الخميس.

ارتفاع حصيلة مجزرة دوار النابلسي بغزة

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء بمجزرة دوار النابلسي بشارع الرشيد شمالي قطاع غزة إلى 112 شهيدًا و760 إصابة، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق الفلسطينيين أثناء انتظارهم وصول شاحنات المساعدات الإنسانية بمنطقة دوار النابلسي شمالي القطاع.