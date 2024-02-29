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دراما المتحدة

ضخ 300 طن سلع غذائية بأسعار مخفضة في الأقصر

كتب:

أحمد الأمير
08:14 م | الخميس 29 فبراير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت مديرية التموين بالأقصر ضخ 300 طن من السلع الغذائية في مدينة إسنا، متضمنة الزيوت والسكر والأرز والجبن والدقيق والمكرونة والبقوليات.

ضخ سلع غذائية بأسعار مخفضة في الأقصر

وقال الدكتور تامر صلاح مختار مدير مديرية التموين بالأقصر، أن هذه الجهود في إطار مبادرة من المحافظة، لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، بناءً على توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الأقصر، وتحت إشراف مديرية تموين الأقصر وبالتنسيق مع الغرفة التجارية والسلطات المحلية.

افتتاح معارض أهلا رمضان في الأقصر 

وشهدت مدينة الأقصر افتتاح معارض «أهلاً رمضان» وتستمر لمدة شهر، مع إمكانية التمديد لتغطية احتياجات جميع المواطنين، على أن تصل التخفيضات من 20-30% على السلع، بهدف مواجهة ارتفاع الأسعار وتوفير المزيد من السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، مما يقلل من الطلب على الأسواق الحرة ويعزز التوازن في الأسعار.

يذكر أن معرض «أهلاً رمضان» في مدينة إسنا بالأقصر هو مثال تحفيزي على الجهود التي تبذلها الحكومة المحلية لتوفير السلع الأساسية وتخفيض الأسعار في شهر رمضان حيث تعمل الحكومة والجهات المعنية على تيسير وصول السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة قبل أيام من بداية الشهر المبارك.

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