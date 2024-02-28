«أجراس المزلقانات تتوقف بلا رجعة».. أهالي الإسكندرية يودعون قطار أبو قير غدا

دقات أجراس المزلقانات المميزة في كل مناطق الإسكندرية ستتوقف غدا الخميس، إذ يودع أبناء المدينة الساحلية قطار أبو قير نهائيا، وسيخرج بذلك من الخدمة، ليحل محله مشروع مترو الإسكندرية، بعد الانتهاء من عمليات إحلال القضبان والمحطات.

أهالي الإسكندرية استقبلوا الخبر بحزن شديد، إذ سيودعون ذلك القطار الذي يعرفه كل أبناء المدينة، صغيرهم إلى كبيرهم، فمن الصعب أن تجد أحدا لم يستقله مسبقا، ولما لا وهو الوسيلة الأشهر لطلاب المدارس والجامعات والموظفين خلال السنوات الماضية، ويصل أقصى شرقها بوسطها.

«إسماعيل»: قطار أبو قير «كان شايل إسكندرية»

إسماعيل علي، موظف حكومي، 56 سنة، وأحد أبناء الإسكندرية، أعرب عن حزنه لتوقف قطار أبو قير: «زعلان عليه بعد ما اتعودنا على صوته، والحمل اللي كان شايله من عدد كبير من أهالي الإسكندرية، وأكيد توقفه هيكون صعب علينا».

وأضاف لـ«الوطن»، أنه يأمل الانتهاء من مترو الإسكندرية سريعا من أجل إنقاذ المدينة من الزحام المروري المتوقع بعد إيقاف القطار.

«ميرنا» تفتقد «سرينة» قطار أبو قير

منزل ميرنا رأفت، 23 سنة، فنانة تشكيلية، يواجه قضبان قطار أبو قير بمنطقة سيدي بشر، لذا ستفتقد صوت «سرينة القطار» أثناء مروره، كونها اعتادت عليها طوال سكنها في مواجهته، بل و«رجرجة أرض البيت» مع كل حركة له، إضافة إلى صوت رنة أجراس مزلقان القطار التي تعمل بشكل دوري طوال اليوم.

تاريخ قطار أبو قير

من جهته، أكد مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية في الإسكندرية، أن قطار أبوقير كان يعد أسرع وسيلة مواصلات داخل الإسكندرية منذ عام 1854، في عهد سعيد باشا، حيث كان القطار يمر بـ16 محطة، بداية من محطة الإسكندرية حتى محطة أبو قير.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه مع مساء غد سيتوقف قطار أبو قير نهائيا، ويتبع ذلك توقف العمل في المحطات، وغلق أجراس المزلقانات، إضافة إلى تغيير القبضان والمحطات لتتناسب مع مشروع مترو الإسكندرية.