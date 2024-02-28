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«السكة الحديد» تعلن إيقاف خط قطار أبو قير بين محطتي «سيدي جابر – المنتزه»

كتب:

كريم روماني
03:03 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
حركة القطارات- صورة أرشيفية

حركة القطارات- صورة أرشيفية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه في إطار استكمال عمليات تنفيذ مشروع تحويل خط أبو قير من سكة حديد إلى مترو، وتنفيذًا للمرحلة الثالثة والأخيرة من الأعمال التمهيدية من المشروع، سيتم إيقاف حركة القطارات بين محطتي «سيدى جابر – المنتزه» بخط «الإسكندرية - أبو قير» وذلك اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الموافق 1 / 3 / 2024 لنهو الأعمال التنفيذية بالمرحلة الثالثة من المشروع.

إيقاف تشغيل القطارات

وأشارت الهيئة، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنه قد سبق إيقاف تشغيل القطارات في المسافة بين محطة الإسكندرية ومحطة سيدى جابر كمرحلة أولى وبين محطة أبو قير ومحطة المنتزه كمرحلة ثانية، ومع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع يكون قد تم إيقاف الخط بشكل كامل للبدء في تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية «أبو قير - محطة مصر».

جدير بالذكر أن وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، قامت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو، حيث يتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة الإسكندرية.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.