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دراما المتحدة

عضو التنسيقية: الشباب يحظى بتمكين حقيقي منذ تولي الرئيس السيسي

كتب:

محمد أباظة
09:39 م | الثلاثاء 27 فبراير 2024
أحمد الباز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أحمد الباز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال أحمد الباز، أمين عام مساعد حزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشباب حظي باهتمام كبير من القيادة السياسية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما شهدناه في تمكين الشباب وتقلدهم أرفع المناصب.

وأشار «الباز»، خلال كلمته بصالون سياسي لحزب مصر أكتوبر، إلى تجربته بدخول تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ودورها في تأهيل وتمكين الشباب، وتوسيع مداركهم السياسية، وتحفيزهم على المشاركة السياسية، خاصة بعد عزوف الشباب عن ذلك لسنوات طويلة.

ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 

وأكد أن الانتخابات الرئاسية لأول مرة تشهد مشاركة هذه النسبة الكبيرة من الشباب، مؤكدا أن الدولة فتحت المجال العام أمام الشباب للتعبير عن أرائهم بحرية وهو لم يكن موجودا في السابق.

وقالت شريهان القشاوي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تدرجت في العديد من المناصب السياسية بالحزب من أمانة المرأة ثم أمينة محافظة دمياط ثم نائب لرئيس الحزب لشئون المرأة ثم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيرة إلى روح التعاون والأخوة السائدة بين أعضاء التنسيقية.

التنسيقية كانت تجربة سياسية جديدة وملهمة

وأضافت عضو التنسيقية، خلال ندوة حزب مصر أكتوبر، التي تنظمها بعنوان تمكين الشباب، أن التنسيقية كانت تجربة سياسية جديدة وملهمة، وبدأت المرحلة بالتأهيل السياسي في الكثير من اللجان ثم انتقلت إلى مرحلة أخرى بعد التعليم.

وأوضحت أنها بدأت حياتها بلا سياسة، ولكن بعد الانضمام للحزب والتنسيقية نظرتها للحياة السياسية والمشاركة فيها اختلفت، قائلة: «التنسيقية مدرسة تعليم سياسة».

 

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.