تغيرات حادة في الطقس.. رفع درجات الاستعداد القصوى ومنع رحلات البالون بالأقصر

تعرضت محافظة الأقصر مساء يوم الخميس إلى رياح شديدة مصحوبة بالأتربة ليصدر محسن الشامي، مدير إدارة الأزمات والكوارث في المحافظة، تعليمات لرؤساء المراكز والمدن ومسؤولي شركة كهرباء مصر العليا والجهات المعنية لرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التغيرات المناخية والرياح المحملة بالأتربة وفرص سقوط الأمطار.

لرفع درجة الاستعداد لمواجهة الرياح في الأقصر

وأعلنت إدارة الأزمات بمحافظة الأقصر في بيان اليوم الخميس، عن التنسيق الكامل مع مسؤولي مديرية الشؤون الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومرفق الإسعاف والمطافئ لرفع درجة الاستعداد على مستوى المحافظة، بما في ذلك استعداد فرق الطوارئ في الوحدات الصحية والمستشفيات وتفعيل نقاط الإسعاف لضمان التدخل السريع في حالات الطوارئ، وتنشيط غرفة العمليات والشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة وغرف عمليات مراكز المدن للتعامل مع أي طارئ.

منع رحلات البالون الطائر في الأقصر

قررت هيئة الطيران المدني منع رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب سرعة الرياح وعدم ملائمتها للطيران، وألغت الهيئة في مطار الأقصر الدولي رحلات البالون التي تنطلق من المطار المخصص له، بسبب عدم صلاحية الأجواء المناخية للطيران وكان المتوقع أن تنطلق عشرات الرحلات، لكن تم إلغاؤها بناءً على قرارات الهيئات المعنية.

انخفاض مدى الرؤية الأفقية

وفيما يتعلق بالتوقعات الجوية، أفادت الأرصاد الجوية أن هناك نشاطًا للرياح متوقعًا غدًا الجمعة في بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد قد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، مع انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

وتعمل الجهات المعنية في محافظة الأقصر على رفع درجة الاستعداد والتنسيق للتعامل وسط هذه الظروف الجوية السائدة وضمان سلامة المواطنين.

وتشهد المدينة تنسيق الجهود بين الوحدات المحلية والأجهزة الطبية والأمنية للتأكد من التدخل السريع في حالات الطوارئ وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين.